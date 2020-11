Winterswijkse ziekenhuis SKB bij dertien beste ziekenhuizen van het land

Check jouw plaats KAART | Urk wéér rode stip op corona­kaart, stijging in Noord- en Oost-Gelderland

10 november De afgelopen 24 uur werden 4695 nieuwe coronagevallen geregistreerd: vrijwel net zoveel als een etmaal eerder (4701). In Oost-Nederland tekent zich eenzelfde beeld af. Urk blijft niettemin een probleemkind. Het vissersdorp heeft ook vandaag, in verhouding tot het aantal inwoners, veruit de meeste besmettingen in deze regio.