Winterwandeling ASV smaakt naar meer

Voorafgaand aan de wintercross voor hardlopers is atletiekclub ASV zondagmorgen het startpunt voor de winterwandeling. Op de kop af 50 deelnemers schrijven zich in om een route van 10 kilometer te stappen. Het gros wandelt relaxed, maar je kunt bij ASV ook sportief wandelen trainen om meer uit de techniek te halen.

Sportief wandelen

Sportief wandelen. Voor de één is het een optie om ondanks een blessure toch op een gezonde manier te blijven bewegen. Voor een ander kan het de oplossing zijn om te werken aan een betere conditie. Wandeltrainer Tineke de Graaf is via een blessure vanuit het hardlopen op wandelen terechtgekomen. Samen met Lian Acda verzorgt ze wandeltrainingen op twee niveaus.