Opbrengst wandel­tocht tegen kanker eindigt op ruim 70.000 euro

19:07 GENDRINGEN - De opbrengst van de SamenLoop voor Hoop in Oude IJsselstreek is fors hoger geworden dan het eindbedrag dat eind september direct na afloop is bekendgemaakt. Het totale bedrag dat met de estafetteloop tegen kanker is opgehaald in Gendringen is 70.392,37 euro.