Winterweer: test- en vaccinatielocaties GGD weer open, openbaar vervoer ligt grotendeels plat

De test- en vaccinatielocaties van de GGD in de Achterhoek gaan zo goed als zeker weer open deze maandag. De plekken blijven alleen dicht als er sprake is van ‘code rood’ en dat is niet het geval: het is code oranje maandagmorgen.



In de Achterhoek zijn coronatestlocaties in Zelhem en Winterswijk en is sinds vorige week een vaccinatielocatie open in de Topsporthal in Doetinchem. De GGD schrijft dat ‘niemand zich verplicht moet voelen’ de straat op te gaan. ‘Wie zich ongemakkelijk voelt om naar een test- of vaccinatielocatie te gaan wordt gevraagd contact op te nemen met het GGD call-centrum waar eerder de afspraak mee is gemaakt om de afspraak te verzetten’, aldus de GGD.



‘Tegelijkertijd willen wij er voor blijven zorgen dat mensen zich kunnen laten testen en dat beschikbaar vaccin zo snel mogelijk gebruikt wordt’.