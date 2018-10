WinterWonderland in Lochem heeft nu wachtlijst voor acteurs

In oktober deed WinterWonderland via sociale media een oproep om nog een aantal acteurs te werven. Tot medio oktober konden belangstellenden daaraan gehoor geven. Over het resultaat is Anderson zeer te spreken. ,,We hebben zelfs een aantal mensen moeten weigeren omdat die nog te jong waren. We willen acteurs vanaf 21 jaar. Er is echt goed gereageerd op onze wervingsactie.’’

Prettig

Het is ook wel erg prettig voor de organisatie van het populaire jaarlijkse evenement dat ‘we een stel acteurs achter de hand hebben’, aldus de coördinator. In totaal zijn er tussen de vijftig en zestig acteurs actief om een groot aantal sprookjes die zaterdag in het openluchttheater van Lochem tot leven te roepen.

Bouwers

Op zaterdag 27 oktober is er een kick-off voor de bouwers van alle decorstukken. Die werkzaamheden worden vrijwel allemaal elders verricht en vlak voor tijd wordt de boel in elkaar gezet in het openluchttheater. Begin november komen ook de acteurs voor de eerste keer samen, aldus Anderson.

Vakantie