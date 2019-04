‘Winvred’ moet toerist langer in Vreden en Winterswijk houden

Protest tegen zonnepark Winters­wijk: ‘Niet in ons mooie essenland­schap’

7:05 WINTERSWIJK - ‘Geen zonneveld van 7 hectare in ons mooie wandelgebied met een historische es’. Dat is de strekking van het bezwaar van ruim 70 bewoners van de Morgenzonweg en 't Rommelgebergte tegen de aanleg van een zonnepark op landgoed Batenborgh in Winterswijk.