Wit-Russisch dievenduo cel in voor strooptocht door Achterhoek en Arnhem

De twee zijn asielzoeker en verbleven in het azc in Arnhem. Zij werden in mei opgepakt toen zij bij vier winkels in deze stad onder meer scheermesjes, een fles drank en levensmiddelen hadden gestolen. Eind april zouden ze ook al verschillende producten hebben gestolen uit supermarkten in Groenlo en Lichtenvoorde.



De officier van justitie had tijdens de rechtszitting twee weken terug 7 maanden cel geëist, omdat de mannen volgens de officier schuldig waren aan mobiel banditisme. Dat zijn rondtrekkende bendes die alleen maar naar Nederland komen met het doel om dingen te stelen.



Maar de rechtbank gaat hierin niet mee, omdat er ‘onvoldoende aanwijzingen zijn om ervan uit te gaan dat de mannen naar Nederland zijn gekomen met het doel om misdrijven te plegen’, zo luidt de uitleg. Vandaar dat de straf voor het duo twee maanden lager uitvalt. De twee zitten vast sinds hun arrestatie op 14 mei. Die tijd van voorarrest wordt van hun straf afgetrokken, waardoor ze effectief nog iets meer dan drie maanden de gevangenis in moeten.



Verder moeten de Wit-Russen beiden een schadevergoeding betalen van ruim 1.000 euro. Dat geld gaat naar de bestolen winkeliers, om hun schade te dekken.