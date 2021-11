WMO-onderzoek in Berkelland: brieven zijn veel duidelijker, keukentafelgesprekken scoren slechter

BORCULO - Hoe tevreden bent u over de jeugdhulp en de WMO? Een merendeel van de Berkellanders, namelijk 86 procent, is positief over de kwaliteit van de ondersteuning die ze hebben gekregen, zo blijkt uit onderzoek.

Gemeenten zijn verplicht om na te gaan wat inwoners vinden van de hulp en ondersteuning die ze hebben ontvangen. Voor de WMO kregen afgelopen zomer 1140 Berkellanders een vragenlijst. 497 mensen stuurden deze ingevuld terug, van wie 42 online. Van deze mensen geeft 82 procent aan dat ze door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die ze graag willen. Even veel ondervraagden zijn het eens of helemaal eens met de stelling dat hun kwaliteit van leven door de ondersteuning vooruitgaat.

Brieven beter te begrijpen

Uit het onderzoek blijkt verder dat de leesbaarheid van brieven over WMO-besluiten duidelijk verbeterd is. Nadat vorig jaar slechts 6 procent van de ondervraagden de brief duidelijk vond, heeft de gemeente hulp gezocht om het taalniveau aan te passen en de leesbaarheid te verbeteren. Dat is terug te zien: 81 procent van de inwoners vindt de brief nu duidelijk of heel duidelijk. Het aantal geënquêteerden dat de brief heel onduidelijk vindt, is gedaald van 14 procent in 2020 naar 0 procent.

Van de inwoners die de vragenlijst over de WMO hebben ingevuld, is 90 procent bekend met het Voormekaarteam. Dat is iets meer dan vorig jaar (86 procent) en ook meer dan in de andere Achterhoekse gemeenten, waar de bekendheid met het sociaal (wijk)team gemiddeld bij 70 procent ligt. Het keukentafelgesprek daarentegen scoort in Berkelland lager dan het gemiddelde in de Achterhoek.

Minder huishoudelijke hulp

Volgens de gemeente heeft dit vermoedelijk te maken met een strengere beoordeling van de huishoudelijke hulp, die sinds vorig jaar wordt toegepast.

Voor het onderzoek naar jeugdhulp zijn 647 ouders en 352 jongeren in de leeftijd tussen 12 en 23 benaderd. In totaal kwamen 188 ingevulde vragenlijsten terug. De resultaten zijn daardoor niet representatief. Een meerderheid van de ondervraagden is overwegend positief over de zorg of hulp. 83 procent geeft aan door de ondersteuning de eigen problemen beter te kunnen oplossen.

Contact via beeldbellen

Aan de jongeren zijn extra vragen gesteld over de impact van corona. 61 procent zegt evenveel ondersteuning te hebben ontvangen als was afgesproken, 39 procent kreeg minder hulp. Voor 60 procent van die laatste groep was dat een probleem. 83 procent vond dat de kwaliteit van zorg niet is veranderd in de coronaperiode. 64 procent had via beeldbellen contact met de hulpverlener, 72 procent beoordeelt dat contact als redelijk tot goed.