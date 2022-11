Woede en onbegrip omdat treinen geen toilet krijgen: ‘Alsof Gelderland achtergesteld gebied is’

Greetje van Amstel uit Doesburg, oprichtster van Pleeback/Treinen Met Toiletten, haalde in 2017 de landelijke media door in een volle Arriva-trein op de lijn tussen Arnhem en Winterswijk een plasje te plegen. Dat deed ze niet op een toilet want dat is er niet in de trein, maar in een emmer die ze zelf had meegenomen.