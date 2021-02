Woede en onbegrip over lage straf voor ‘extremist’ die konijnenstal Vragender binnendrong

waterpolo BZC is nog niet fit en verliest ook tweede bekerwed­strijd

30 januari BZC leed bij Den Haag de tweede opeenvolgende nederlaag in het bekertoernooi (15-12). Hoewel de Borculoërs zaterdagmiddag in het derde kwart nog sterk terugkwamen tot 11-9, was de wedstrijd voor rust eigenlijk al beslist.