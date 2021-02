Woede en onbegrip over lage straf voor Vegan Streaker die konijnenstal binnendrong: ‘Hij gaat steeds verder’

Iedereen werkt thuis, behalve de commissa­ris van de Koning van Gelderland: ‘Is hartstikke veilig’

13:55 ARNHEM - Is hij de kapitein van het schip? En verlaat hij daarom het schip als laatste, zoals hij het zelf zegt? Commissaris van de Koning John Berends is bijna elke dag in het provinciehuis in Arnhem. Ondanks het advies van het rijk om vooral thuis te werken.