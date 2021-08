Woede na verbod afschieten konijnen Gelderland: ‘Paarden gaan benen breken’

In de clinch met de gemeente vanwege een laadkabel op de stoep: antwoord op vijf prangende vragen

22 augustus WINTERSWIJK - Het verhaal van Jeroen van de Kaa over het gebrek aan laadmogelijkheden voor zijn huis, kon op flink wat reacties rekenen. Van de Kaa kocht een Chevrolet Volt om het milieu te sparen en dacht in de gemeente een medestander te hebben. Toch kreeg hij handhaving aan de deur omdat hij geen laadkabel over de stoep naar zijn auto mag leggen. Had hij dit kunnen weten? Antwoorden op vijf vragen.