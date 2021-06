Woede over tankstation dat tóch naar Randweg gaat: ‘We voelen ons gemangeld door de politiek’

Reconstructie De soapserie rond de komst van een tankstati­on in Doetinchem: ‘Te zot voor woorden’

15 maart DOETINCHEM - Een regelrechte zegetocht is de campagne tegen de komst van een tankstation van een groep actievoerders in Doetinchem begin 2020. De lokale politiek is er gevoelig voor en zet een streep door de geplande verhuizing. Een jaar later tikt de Raad van State de gemeenteraad op de vingers. Een reconstructie.