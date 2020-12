Woedende tankklant zonder mondkapje gooit blik door coronascherm en mist op haar na hoofd van klant in Doetinchem

André Arfman, nieuwe voorzitter De Marke: ‘Experimen­te­ren met hoe het wél kan op de boerderij’

2 december VORDEN / HENGELO (Gld) - André Arfman (36) is per 1 december voorzitter geworden van Coöperatie De Marke, exploitant van Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld). De melkveehouder uit Vorden is regionaal bekend als onder meer voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.