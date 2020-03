Wokrestaurants in de Achterhoek gaan dicht om corona

WINTERSWIJK/ ZEDDAM - Twee grote wokrestaurants in de Achterhoek gaan vanaf maandag dicht in verband met het coronavirus. Het gaat om Wok Wamelink in Winterswijk en Sin Chen in Zeddam.

Wok Wamelink, dat 380 plaatsen telt, heeft de aanstaande sluiting zondagmiddag gemeld in een bericht dat is gericht aan de gasten. ‘Wij hopen u na deze toestand weer te mogen verwelkomen in ons restaurant’, staat er, zonder dat vermeld wordt wanneer dat precies is. Alle gemaakte reserveringen voor de komende tijd zijn afgezegd.

Afhalen vanuit de auto

Kort daarna maakte ok wokrestaurant Sin Chen in Zeddam bekend vanaf maandag dicht te blijven. Het restaurantgedeelte met 300 zitplaatsen blijft in ieder geval gesloten tot en met 31 maart, het deel waar een Chinese of Indische maaltijd afgehaald kan worden blijft wel gewoon open. Er wordt een zogeheten drive-thru gecreëerd zodat mensen in de auto kunnen blijven zitten bij het afhalen van een maaltijd.

In Duiven besloot Nieuwe Tijd (600 zitplaatsen) zaterdag al de deuren per direct gesloten te houden om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen.