Wolf in de Achterhoek? ‘We hebben hem gezien, maar die komt hier niet wonen’

Volgens Hijink is de wolf deze week op verschillende plekken in de Achterhoek gezien. ,,Er gingen meteen appjes rond dat het dier hier gespot was. Onder meer in natuurgebied de Bekendelle en later bij De Haart (een buurtschap in Aalten, red.)”, zegt hij.



,,Een dag later is er een wolf in het Duitse Hemden, op een paar honderd meter van de grens, op de foto gezet. Als we de lijn doortrekken van de plekken waar hij in Nederland gezien is, kan dat goed hetzelfde dier geweest zijn.”