Wolf scheurde schaap van Marieke uit Vorden aan stukken: ‘Wel prettig dat dit niet werk van een hond was’

,,We zagen een hoop wol in de wei liggen en verderop vonden we een dood schaap, half opgegeten’’, zo verklaarde de geschrokken eigenaresse een dag na het voorval. Marieke vermoedde op de ochtend van 25 april direct dat een wolf verantwoordelijk was voor de slachtpartij. ,,Naar aanleiding van wat we gezien hebben dachten we wel dat het er een was. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker.’’