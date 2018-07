Wolvenkenner niet blij met nep-video Nicolette van Dam over goudjakhals

Het bericht dat er een goudjakhals zou zijn gezien in de bossen bij Ruurlo in de Achterhoek is fake. Dat meldde tv-presentatrice Nicolette van Dam , die het filmpje 20 juni plaatste, afgelopen weekeinde op Instagram. Wolvenkenner Leo Linnartz voelt zich voor de gek gehouden door Van Dam.

De tv-presentatrice en actrice vertelt op een nieuw filmpje op Instagram dat het fake-bericht was bedoeld als aftrap van een campagne om mensen te waarschuwen voor teken. Het betreft een commerciële uiting waarbij Care Plus, een leverancier van middelen tegen tekenbeten, een product aanprijst.

Linnartz was een van de deskundigen die vorige week reageerde in deze krant op het bericht dat er een goudjakhals - een kleine uitgave van de wolf - was gezien in Ruurlo. Het betekende de derde keer dat de goudjakhals opduikt in Nederland, de eerdere twee keer waren op de Veluwe. ,,Het kunnen drie individuele dieren zijn geweest’’, zei Linnartz donderdag onder meer in deze krant.

,,Maar nu voel ik me voor de gek gehouden’’, zegt Linnartz van ARK Natuurontwikkeling. ,,Altijd als er een melding komt van een wolf - die in dit geval een goudjakhals blleek te zijn - nemen wij contact op met degene die de melding maakt. Ook in dit geval. Er is een uitgebreide mailwisseling geweest met Van Dam. Ook hebben we - zoals altijd - de locatie gecheckt. En er bleek inderdaad een plek in het bos bij Ruurlo die precies leek op de locatie in het filmpje. Een beetje flauw dit.’’

Waar dan wel?

Voor Linnartz is het verhaal nog niet afgelopen. Hij wil weten waar het filmpje dan wel is opgenomen. ,,Want zo vaak komt het niet voor in Europa dat er een goudjakhals kan worden gefilmd’’, zegt Linnartz. ,,Collega's hebben intussen contact opgenomen met Van Dam, maar ze reageert niet.’’

Van Dam vertelt in het nieuwe filmpje van afgelopen weekeinde dat een vriendin haar had gezegd op te passen in de buurt van zulke gevaarlijke dieren als de goudjakhals. Waarop Van Dam stelt: ,,Met dit filmpje willen we mensen ervan bewust maken dat er een veel gevaarlijker dier is in het bos: de teek. Van een tekenbeet kun je de Ziekte van Lyme krijgen op hersenvliesontsteking. Dat is pas echt levensgevaarlijk.’’