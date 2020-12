Wonen de Meilandjes illegaal in Hengelo? Dát is de grote vraag

Aziatische levensmid­de­len­win­kel Blanda in Lochem gesloten na overtre­ding van coronare­gels

18 december De Aziatische levensmiddelenwinkel Blanda in het centrum van Lochem is door burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve gesloten. Volgens de gemeente droeg het personeel geen mondkapje terwijl dit sinds 1 december verplicht is.