Wonen in een kerk, het kan straks in Vragender

Daarmee blijft het gebouw behouden. Er komen huur- en koopappartementen in de kerk. Het is de bedoeling dat de zij-ingang behouden blijft voor een Mariakapel. ,,Er zitten mozaïeken in van Joop Kruip en bijzondere glas-in-lood-ramen, die willen we wel behouden. Ook voor biechtstoelen en beelden zoeken we nog een oplossing. Van buiten blijft de kerk wel hetzelfde”, liet koper Jos Tanck eerder al weten aan deze krant. Voor de pastorie wordt een afzonderlijk plan gemaakt. Hier zou een woning van gemaakt worden.

Vertrouwen

,,We hebben vertrouwen in dit plan", laat wethouder Marieke Frank weten. De komende jaren wil de gemeente Oost Gelre in alle kleine kernen zo'n vijftien nieuwe woningen realiseren. ,,Dat is een belangrijke speerpunt in ons beleid. Er is grote behoefte aan woningbouw in de kleine kernen. Dit initiatief sluit daar dus prima bij aan. We voorzien in een woonbehoefte en versterken ook de leefbaarheid van het dorp.”