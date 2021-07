Wonen mag niet in oude veldschuur of scoutinggebouw in buitengebied van Berkelland

Joodse Erika (12) uit Borculo schreef aangrij­pend gedicht in poëzieal­bum voor ze werd vermoord: ‘Vergeet mij niet!’

5 juli BORCULO - Vergeet mij niet, schreef de 12-jarige Erika uit Borculo in 1941 in het poëziealbum van haar vriendin Hennie, voordat ze werd vermoord. Het origineel is nu te zien op de vernieuwde vrouwengalerij van de synagoge in Borculo.