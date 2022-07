Woning bouwen in Bronckhorst? Dan wellicht twee jaar wachten door tekort aan ambtenaren

In Bronckhorst zitten volgens Gosselink veel mooie plannen in de pijplijn, maar er worden zoveel aanvragen gedaan dat die allemaal niet tijdig beoordeeld kunnen worden. En dat kan betekenen dat het wel een jaar duurt voor een bouwplan de eerste toets heeft doorstaan.



Samen met alle procedures die daarna doorlopen moeten worden, kan het zomaar twee jaar duren voor het eerste bouwwerk kan beginnen. ,,Na jaren van krimp, waarin er niks gebouwd werd in Bronckhorst, zijn er nu veel mooie plannen waaraan we ruimte willen beiden”, zegt wethouder Gosselink. ,,Maar we lopen tegen capaciteitsproblemen aan waardoor we niet alle bouwaanvragen direct kunnen beoordelen.”