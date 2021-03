Woning in Doetinchem drie maanden op slot na dealen in drugs

De kassa rinkelt weer in Borculo: ‘De eerste klant ging met vijf tassen vol kleding de deur uit’

17:01 BORCULO - Hij is een blij man. Waar Dick Meilink vorige maand nog 5000 kilometer reed om kleding aan huis te bezorgen, komen de klanten nu weer naar zijn zaak in Borculo. „De eerste was om kwart over acht hier en ging met vijf tassen vol kleding de deur uit.”