Woning in Doetinchem loopt veel rookschade op na schoorsteenbrand: bewoonster en hondje veilig

Verloskun­de­prak­tijk Anouk (28) en Renske (34) op prominente­re plek in Vorden: 'Niet iedereen die binnen­loopt, is zwanger'

18:30 Anouk Spreij-Hobelman wrijft over haar al behoorlijk bolle buik. Is ze net met medeverloskundige Renske van der Most-Roelofsen onder de naam Zorgvoorgroei verhuisd naar een praktijk in het voormalig pand van de Vordense wereldwinkel, valt ze voor vier maanden weg vanwege zwangerschapsverlof. Oh ironie... Vervanging is geregeld, in de persoon van Thirsa de Graaf. ,,En ik ga Anouk helpen bij de bevalling’’, zegt Renske. Beide dames zijn in hun nopjes met de verhuizing naar de Kerkstraat in het centrum van Vorden. Daar ontstaat een ‘community’ op het gebied van verloskunde en baby- en kinderverzorging.