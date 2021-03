Woning vol rook door flinke schoorsteenbrand op boerderij in Rekken

Slag om Grolle geveld door corona en verplaatst naar oktober volgend jaar

26 maart GROENLO - De Slag om Grolle gaat in oktober in en rond Groenlo niet door. Vanwege de onzekere omstandigheden rond corona is besloten het tweejaarlijkse spektakel in 17e-eeuwse stijl naar 21, 22 en 23 oktober volgend jaar te verplaatsen.