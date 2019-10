Woningbouw op winkellocatie Terborg

De Hoofdstraat in Terborg houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Er is leegstand, er zijn plekken die aangepakt moeten worden en er is de vraag of de straat het op de langere termijn gaat volhouden als winkelstraat.



Eerdere plannen om een deel van de straat in te richten als ‘woonstraat’ en het overige deel in stand te houden als winkelstraat konden rekenen op verdeeldheid onder de ondernemers en een uiteindelijk nee van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek.