Woningbrand bij boerderij in het buitengebied van Eibergen

Miljoenen voor beter water rond Winters­wijk; natuurpark en aanpak zuivering

12 november WINTERSWIJK - Het waterschap Rijn en IJssel steekt de komende jaren miljoenen in het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Winterswijk. De rioolwaterzuivering wordt verbeterd en uitgebreid. Een groot deel van het schoongemaakte water wordt opgevangen in een nieuw ‘park’, zodat het water langer in de natuur blijft en nog schoner wordt.