Woningen Achterhoek in twee jaar gemiddeld ruim een ton duurder: ‘Dit is mede het Meilandjes-effect’

,,Dat is mede het Meilandjes-effect”, zegt Ben Groot Roessink, directeur van ten Hag Makelaars in Doetinchem. ,,Hoe kort de familie ook in het buitengebied van Hengelo heeft gewoond, wekelijks hebben 1,5 miljoen mensen wél kunnen zien hoe mooi wonen het is. Betere exposure kun je niet krijgen.”



Maar natuurlijk is er meer dan het Meilandjes-effect. In heel Nederland stijgen de huizenprijzen exorbitant, door de lage rente en het tekort aan woningen. De Achterhoek is nooit een gebied geweest dat extreem geliefd was bij huizenkopers. Maar nu wel: doordat mensen vanwege corona de ruimte zoeken is er een opmerkelijke hausse, vooral van mensen uit de Randstad.