Woningen nieuwe Lochemse wijk in juni in verkoop

Omwonenden

Een aanvankelijke bouwplan stuitte in 2016 op veel verzet. Omwonenden waren niet te spreken over de beoogde verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk. Volgens dat plan zou het verkeer via de Enkweg-Hammarskjoldweg de wijk in en uit moeten. Nadat BDO op een later moment ook eigenaar is geworden van het voorterrein kan de nieuwe wijk straks ontsloten worden via de Zutphenseweg.