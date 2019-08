Woodstock Memorial Weekend in Bredevoort gaat vanwege slechte weersverwachtingen naar binnen

Paarden krijgen na vierdaagse misschien extra bakje haver van hun verzorger

13 augustus De elfde editie van de Paarden4daagse gaat vandaag in Barchem van start. Niet vier dagen wandelen of fietsen, maar erop uit met paard, pony of een mencombinatie. Ruiters en menners trekken er vanaf camping De Heksenlaak op uit om diverse routes af te leggen. De Heksenlaak is elke dag tevens finishplaats van de Paarden4daagse, die dit jaar bijna niet doorging.