Woonplaza weer in beeld voor COOP Gendringen: woningbouw op plek supermarkt

Geschokte reacties na dood van Achterhoek­se trucker Tjerk (41) door brand op A50: transport­be­drijf en wielerclub in rouw

Op de plotselinge dood van vrachtwagenchauffeur Tjerk (41) uit Lichtenvoorde is in zijn woonplaats met verslagenheid gereageerd. Honderden steunbetuigingen komen binnen op de Facebookpagina van A Roemaat Transport, het transportbedrijf waar de trucker voor werkte. Ook zijn wielerclub De Keitrappers is in rouw.

5 januari