Woont u in De Bettekamp of kent u daar iemand? Wij willen u graag spreken

Stoppen met plastic scheiden geen optie voor Zutphen: 'Wij zien grote bezwaren’

Je plastic, blik en drinkpakken (pmd) in de grijze container gooien en thuis niet meer hoeven scheiden. SP-raadslid Mart de Ridder zag het in Zutphen al helemaal voor zich. De huidige manier van afval scheiden zou volgens hem achterhaald, oneerlijk en duur zijn. Hij deed daarom een oproep om in Zutphen te stoppen met thuis afval te moeten scheiden. Geen optie, stelt de gemeente.