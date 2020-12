Woonwijk met rooftopbar aan Oude IJssel, alleen zit tankstation (nog) in de weg

Leger helpt zorg in regio overeind te houden: ‘Het piept en kraakt in alle voegen’

28 december ARNHEM/ ZEVENAAR - Het leger gaat in Gelderland assisteren om de zorg overeind te houden. Het piept en het kraakt in de zorg. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging en thuiszorgorganisaties zetten alles op alles. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) beloofde maandagvond extra inzet van militairen in de zorg.