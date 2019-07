Worden bezoekers Zwarte Cross sneller ziek door slechte hygiëne?

Door een slechte hygiëne zijn festivalgangers immers vatbaarder voor besmetting met microscopisch kleine bacteriën of andere organismen.



Als de hygiëne van festivalbezoekers daalt kunnen zij last krijgen van gezondheidsklachten na één of meerdere dagen feestvieren. De Universiteit Utrecht wil met de onderzoeksresultaten adviezen geven om de hygiëne op grote festivals te verbeteren. Dit om de kans op verspreiding van ziektes tegen te gaan.