Wordt de brute moord op de 12-jarige Rinie ooit nog opgelost? ‘Vermoord? Dat kan niet, schreeuwde ik’

Het duurde tientallen jaren voordat Gerrie Berendsen over haar zusje kon praten zonder te huilen. ,,Als het over Rinie gaat... zo veel pijn doet mij dat, nog steeds. Pas nadat ik de moed had gevonden bij een therapeut hulp te zoeken, kan ik eindelijk weer over haar praten zonder dat direct de tranen in mijn ogen springen.”



Het verdriet zit heel diep bij Gerrie (70) en haar man Jan (72). ,,Het zal altijd een open wond blijven die nooit geneest”, zegt Gerrie. Niet in de laatste plaats omdat Rinies moordenaar nooit is gepakt. De zaak is al vijftig jaar onopgelost en daarmee een van de moordmysteries van de Achterhoek.