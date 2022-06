Wordt dit nummer van Frans Bauer en Tante Rikie dé zomerhit van 2022? ‘Hoofd, schouders, knie en teen’

Er zijn een paar vereisten voor een goede zomerhit. Een aanstekelijk deuntje, een simpel refrein en een makkelijk dansje erbij. Daar zit het wel snor mee met het nummer van Bauer en Rikie, dat vrijdagmorgen is gelanceerd. Het refrein is het simpele ‘hoofd, schouders, knie en teen’. Ja, van het overbekende kinderliedje dat iedereen kent. En dat geldt natuurlijk ook voor het dansje. Opgenomen in een zaal van de lokale sportschool in Hengelo, tegenover de Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross. Het nummer gaat vergezeld van een flitsende clip, waarin Rikie op het laatst na het afschieten van een confettikanon wegloopt en uitroept: ,,Mag ik nou naar huis?”

Laatste Zwarte Cross

Het nummer is opgenomen als ‘afscheidscadeau’ voor Tante Rikie, die dit jaar haar laatste Zwarte Cross beleeft als festivaldirectrice. ,,Dat afscheid kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan”, zegt Hendrik Jan Lovink, één van de oprichters van de Zwarte Cross. ,,En Rikie had nog één droom: een duet met haar favoriete zanger Frans Bauer. Daar hebben we haar mee geholpen. Het duet is ons cadeau aan Tante Rikie.”