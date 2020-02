Wordt Nieuwe Maat Eibergen kleurrijk bloementapijt voor bijen?

PvdA-raadslid Hans Pelle is in zijn vrije tijd imker. „De Bee-Foundation wil graag in Nederland 10.000 hectare aan bijenoases realiseren. Dat zijn voedselvelden met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten in de kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Onlangs kwam ik hierover met enkele mensen in gesprek en kwamen wij tot de conclusie dat De Nieuwe Maat in Eibergen daar vast wel geschikt voor gemaakt zouden kunnen worden. De gemeente Berkelland zal daardoor een aanzienlijk bijdrage leveren aan een ecologische bijenstructuur en de beoogde 10.000 hectare.”