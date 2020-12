Wordt 'O my goot' van Achterhoeks bedrijf de slechtste slogan van 2020? ‘Nu gaan we natuurlijk voor de winst!’

Twents opent voordeuren bus weer, want combinatie kuchscherm en luchten is beter

5 december De bussen ‘luchten’ door alle deuren te openen, is beter voor een gezond binnenklimaat in de bus. Bovendien komt het langs de chauffeur binnenstappen in de bus het contact met de passagiers ten goede, meldt Twents/Syntus in een persbericht.