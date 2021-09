Wordt Oude IJsselstreek de ‘meest toegankelijke gemeente’ van Nederland?

Op fiets van podium naar podium: ‘Heel vaak naar Oerol geweest en dachten: zoiets moet in Hal­le-Hei­de toch ook kunnen?’

31 augustus HALLE - Zonder Manãna Manãna, Zwarte Cross én Halse Dag dit jaar is er in de gemiddelde gezinsagenda voldoende ruimte voor een bezoek aan een nieuw cultuur- en muziekfestival in Halle-Heide.