Wordt Winterswijk het vinylmekka van de Achterhoek met twee nieuwe platenzaken?

SP loopt zich warm in Berkelland: ‘Tot over 4 jaar?’

BORCULO/NEEDE/EIBERGEN - Politieke partij SP prikkelt het electoraat - en of de politieke concurrentie - in Berkelland: op een deel van de verkiezingsborden waarop nu de affiches van de huidige 8 deelnemende partijen reclame maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart, zijn SP-affiches bijgeplakt. ‘Tot over 4 jaar?’, is daarop de boodschap.

14 maart