Workshop in Eibergse bieb helpt digitaal zoeken op Apotheek.nl

EIBERGEN - De apotheek in de bibliotheek? Een beetje wel, waar het op lezen aankomt. In het kader van de digitalisering wordt bij Bibliotheek Oost-Achterhoek voorlichting gegeven over wat je waar op informatiegebied kunt vinden als het over medicijnen gaat.

Bij Bibliotheek Oost-Achterhoek staat deze maand in het teken van gezondheid. Komende dinsdag wordt een bijeenkomst in de Bibliotheek Eibergen gehouden, waarin het draait om gezondheidsinformatie. En meer specifiek: informatie die hoort bij geneesmiddelen.

De situatie is herkenbaar: je potje met tabletten staat hoog en droog in het kastje in de badkamer, maar je kunt de bijsluiter die je er destijds bij kreeg toen je de medicijnen ophaalde in de apotheek, nergens meer vinden. Soms werkt het als je de naam van de medicijnen intikt in Google. Maar soms bestaan er verschillende doseringen van, of levert het intikken van een naam ook heel andere informatie op die niets met jouw medicijn te maken heeft. Dan is het zaak dat je de juiste informatie vindt, zoals je destijds ook bij de apotheek meekreeg.

Digitale gezondheid

Bij Bibliotheek Oost-Achterhoek buigen ze zich over het fenomeen ‘digitale gezondheid’. Je kunt steeds meer met je computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Ook op het gebied van zorg en gezondheid. Digitale zorg is handig omdat het je minder tijd kost en je je gegevens altijd bij de hand hebt. Bij de workshops ‘digitaal gezond’ maak je er nader mee kennis en leert ermee te werken. De laatste van vier workshops draait om de website Apotheek.nl. Die is een initiatief van de Nederlandse apothekers.

Zoekvenster

Centraal op de site staat een zoekvenster. Net als dat van zoekmachine Google eigenlijk, maar dan alleen met resultaten op de eigen site. Zo wordt voorkomen dat je op onzin of valse informatie terecht komt. Tegelijk helpt het systeem je bijvoorbeeld ook als je een naam van een medicijn of van een ziekte niet meer helemaal weet. Kom je bij wijze van spreken niet op de hele naam aspirine, maar weet je nog dat het met aspi- of aspo- of aspa- begon? Dan tik je in wat je nog weet, en helpt het systeem van Apotheek met suggesties.

