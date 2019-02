Workshops kind en hond moet drama's voorkomen

Als zoon Ian (7) met jack russell Henk (bijna 1) wat oefeningen demonstreert, gaat het soms voorbeeldig en soms wat minder. „Het is geen spel waarbij het om punten gaat”, waarschuwt Stefanie Kruizinga. „Want je hebt niet in de hand wat er aan factoren tussendoor fietst. Je best doen is het beste, en dat geldt voor mens én hond.”

Duidelijke regels voorkomen in huize Kruizinga eventuele pijnlijke misverstandjes. Zo scheidt een kinderhekje de woonkamer van de bijkeuken als Henk eten krijgt. Ians babybroertje Dex heeft nu de neiging nog niet om gezellig mee te komen doen bij de voerbak, maar graaiende vingertjes tijdens het eten wil je toch voorkomen.

De Helpende Poot richt zich niet alleen op de hond, maar ook op de mens. Misschien soms wel meer op de mens. ‘De hond is een perfecte spiegel van de mens en daarom wordt deze ingezet om de mens dingen duidelijk te maken’, schrijft Kruizinga op de eigen website. ‘Op deze manier draai je de dingen om. Het is dan niet: ‘Die rothond luistert niet!’, maar: wat doet de mens om dit probleemgedrag in de hand te werken? Wat zegt de baas met zijn of haar (lichaams)houding tegen de hond, maar ook tegen de rest van de wereld?’

De Needse weet dat die instelling confronterend is voor veel hondenbaasjes. „Maar als je met dat inzicht aan het werk wilt gaan, zijn de resultaten verbluffend!”

Zaterdag 16 maart wordt de eerste kiond-hondworkshop bij HondenCompleet in Neede gehouden, vanaf 10.00 uur. Opgeven via de website is een must, want per keer zijn vier kinderen (en honden) het maximum.