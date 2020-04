Wouter Hermelink uit Neede: ‘Merrie onder de hengst in plaats van naar concoursen’

Achterhoek­se ziekenhui­zen SKB en Slingeland kunnen niet meer door één deur

10:19 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Er is geen enkel draagvlak meer voor het doorzetten van de fusie tussen de twee Achterhoekse ziekenhuizen. Dat was al duidelijk in het Winterswijkse SKB. Ook in het Slingeland is ondertussen een kleine groepering die van de weeromstuit niet meer met het SKB verder wil.