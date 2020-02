Xandra deed net als meerdere Bronckhorsters wat aan haar (over)gewicht en won van de spiegel

Een mentaal spel was het. Xandra Veltman (66) werd beetje bij beetje zwaarder, maar bleef van de buitenwereld de complimenten ontvangen. Want wat zag ze er goed uit! Was ze afgevallen? Dat spel duurde ongeveer tien kilo. Toen keek Veltman nog eens goed in de spiegel. Ze zag niet eens zozeer iemand die veel te dik was, maar wel iemand die ‘s avonds de bank verkoos boven een sport en met haar bourgondisch ingestelde man graag een chipje mee at. ,,Omdat je moe bent ga je eten om energie te krijgen en drink je ’s ochtends een sterke bak koffie om de dag goed te beginnen. Ik chargeer, maar in zo’n periode zat ik.”