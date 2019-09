Yoga van Eva Ploum uit Eibergen: in balans in het Gezondheidscentrum

Rugklachten en de ziekte van Bechterew (een vorm van onstekingsreuma) leidden haar op haar 18de naar yoga. Ze raakte in gesprek over de opleiding tot yogadocent en rondde die uiteindelijk ook af. „Lesgeven ligt me wel, en yoga ook”, zegt de Eibergse Eva Ploum (33). Inmiddels is ze zes jaar in Eibergen actief en sinds deze maand in het Gezondheidscentrum Eibergen aan de J.W. Hagemanstraat.