Zaal vol dancing queens tijdens ABBA-event in Doetinchem

Witte bontkragen, wijde pijpen, bloemenprints, glitterjasjes en colberts in tijgerprint - liefhebbers hebben zich uitgesloofd voor het ABBA-evenement in de SaZa Topsporthal. ,,Dit is meer dan alleen een tribute concert”, zegt de Arnhemse organisator Robin Hagen, die tien jaar geleden grote concerten met coverbands organiseerde. Waaronder destijds ABBA in de Rijnhal. ,,Nu de musical ABBA weer terug is in Nederland, was dit het moment om weer iets soortgelijks op te zetten.”