Zaalvoetbaltoernooi de Nacht van Neede is terug: ‘De spelers zijn niet per se geselecteerd op kwaliteit’

Wat houdt de Nacht van Neede in?

„Het is een zaalvoetbaltoernooi dat al sinds 1984 wordt gehouden. De Nacht van Neede is van oudsher een toernooi dat zorgt voor veel gezelligheid en sportiviteit. Dit keer voor het eerst door mij georganiseerd en zeven anderen. Vanwege corona heeft het de afgelopen jaren helaas geen doorgang kunnen vinden. Op 24 december begon de 38ste editie met de voorrondes. We zetten bij het toernooi ook de oude organisatoren Mattie Heutinck en Roel Huinink in het zonnetje. Ook schenken wij aandacht aan de in 2020 overleden organisator Bennie te Lintelo. Hij was zeer betrokken.”

Hoe is het toernooi opgezet?

„Dit jaar spelen we met 24 teams waarvan vier vrouwenteams en twee gehandicaptenteams. In de voorrondes wordt er in vier poules uitgemaakt wie de beste twee zijn. Samen met de beste nummers 3 spelen ze in het avondprogramma van de Nacht van Neede. Tussendoor worden ook de damespoules van vier teams gespeeld. De teams die niet bij de beste zitten komen tijdens de Nacht van Neede in de namiddag in actie.”

Is het toernooi ook leuk voor mensen die nog nooit voetbalden?

„Absoluut, het toernooi is laagdrempelig. Iedereen kan meedoen, met of zonder voetbalkwaliteiten. Veel van de aangemelde teams zijn vriendengroepen. De spelers zijn niet per se geselecteerd op kwaliteit. Er zijn teams die zijn aanmeldden voor het meedoen en teams die het serieuzer aanpakken. Het recreatieve aspect van het toernooi blijft echter belangrijk. Dat maakt het toernooi ook leuk en toch spannend. Er kan van alles gebeuren.”

Wanneer wordt het toernooi gespeeld?

„Het hoofdtoernooi heeft plaats op 7 januari van twaalf uur ’s middags tot twee uur ’s nachts bij Optisport ’t Spilbroek. Teams die zich hebben aangemeld betalen voor beide rondes 35 euro. Er wordt gespeeld in teams, vijf tegen vijf.”

Is het toernooi volgend jaar ook weer?

„Als er zich nu al 24 teams hebben aangemeld, dan geloof ik zeker dat het volgend jaar ook goed komt.”