Zaklamp omgebouwd tot explosief: Duitse politie zoekt maker die met bom sigaretten wilde stelen

Over de grensWie bouwde een zaklamp om tot explosief om er een sigarettenautomaat mee op te blazen in het Duitse Rhede? Dat wil de politie weten. Een oplettende passant trof het explosief aan in de Winkelhauser Esch in het plaatsje net over grens bij Aalten.