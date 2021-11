Zandwegen in Winterswijk beter onderhouden na groeiend aantal klachten

De gemeente is tot nu toe gewend de zandwegen een keer per jaar te schaven en pas op te treden als er ergens een incident was. Dat gaat veranderen. De wegen worden nu drie keer per jaar bekeken en dan worden maatregelen genomen als het nodig is.



Frings: ,,We hopen dat hierdoor het aantal klachten afneemt. We willen ook kijken of de afwatering sneller kan, zonder dat dit ten koste gaat van de flora en fauna in de bermen.”