Zanger van The Spitfires (72) gaat voor grote doorbraak & een muzikale ode aan de Achterhoek

Luchtig nieuwsHet aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe en we hebben net een hittegolf achter de rug. Gelukkig is er in Twente en de Achterhoek nog genoeg om vrolijk van te worden. Wat? Dat lees je in het luchtig nieuws uit deze regio.

Gooit zanger van The Spitfires hoge ogen tijdens The Voice?

Hein Migchelbrink (72) uit Ruurlo, voorman van de legendarische Achterhoekse dialectband The Spitfires, doet als solozanger mee aan The Voice Senior. Dat talentenprogramma van RTL4 begint op 28 augustus op tv met de blind auditions.

Dit jaar begon een van de oudste bands van de Achterhoek, bekend van hits als Motorboot en Links van Varsseveld (bekendste strofe: ‘Ik zal ow met de piele tegen de boks anslaon’) aan een afscheidstoernee die door de coronabeperkingen moest stoppen. Of het ook echt het laatste jaar van de band wordt? Migchelbrink hield een slag om de arm: ,,Misschien slaat het wel zó aan dat we nog een tijdje doorgaan.”

De fans zijn enthousiast over Migchelbrinks deelname aan The Voice Senior en wensen hem via Facebook veel succes. Zij zijn natuurlijk allang overtuigd van zijn zangkwaliteiten.

Met spoed naar een natuurbrand

De politie deelde donderdagavond spectaculaire beelden op haar Facebookpagina. We zien beelden van 3 juni dit jaar. Meerdere eenheden van de politie en de brandweer rukten met spoed uit voor een natuurbrand. De motorrit van één van de motoragenten werd hierbij gefilmd. Gaaf!

Eén van de beste hotels van Nederland staat in Twente

Landgoed De Wilmersberg in De Lutte staat in de Top 10 van beste hotels in Nederland op reizigersplatform Tripadvisor. Dit tot grote tevredenheid van eigenaren Githa van Vilsteren en haar man Boudewijn.

“Vanaf het moment dat wij bijna 10 jaar geleden van Amsterdam naar Twente verhuisden om leiding te gaan geven aan De Wilmersberg, was het onze ambitie om het fijnste hotel van Nederland buiten de grote stad te worden. In 2017 behaalden we al de finale van de Dutch Hotel Award. Deze top 10 notering echter, is de directe waardering die onze gasten aan hun verblijf in ons hotel hebben gegeven. Beter dan dat kunnen we ons niet voorstellen.

Volgens Tripadvisor wordt vooral de ligging van het hotel gewaardeerd. Ook de vriendelijkheid van het personeel spreekt aan. “Die vriendelijkheid zit in het DNA van de mensen hier in Twente, wat dat betreft is het heel makkelijk om samen te werken met Twentenaren. De glimlach op het gezicht en het warme welkom van de mensen zijn niet geveinsd. In de Randstad wordt de gastvrijheid bij hotels en restaurants nog wel eens anders ervaren door gasten”.

Volledig scherm Hotel De Wilmersberg © Eigen foto's

DJ Act of Rage draait vanavond live vanaf de duikplank

De Denekampse dj Act of Rage zendt vanavond een bijzonder corona-optreden uit: de ‘Diving Board Session’. Vanaf de duikplank in Nordhorn draait Jacques Journee, zoals de Twentse dj eigenlijk heet om 20.00 uur nieuwe tracks en nieuwe edits. Het optreden van de Denekamper is al eerder opgenomen en vanavond via zijn Facebookkanaal voor iedereen te bekijken.

Act of Rage heeft al vaker laten zien dat de coronacrisis het meest creatieve in hem naar boven haalt. Eerder trad hij al op bij de molen in Tilligte. Dat werd destijds door 400.000 mensen bekeken.

Suzan & Freek en rapper Snelle brengen ode aan de Achterhoek

Het muzikale duo Suzan en Freek slaan voor het eerst de handen ineen met een ander muzikaal talent. Vandaag brengt het duo samen met rapper Snelle de single genaamd ‘De Overkant’ uit. Het gaat over hun liefde voor Oost-Nederland. Want hoewel ze inmiddels onder de rook van Schiphol wonen, hun liefde voor de Achterhoek blijft bestaan.